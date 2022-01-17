شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في المجال الزراعي بتريم حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقّع بمديرية تريم محافظة حضرموت، اليوم، اتفاقية شراكة وتعاون في المجال الزراعي بين مؤسسة الأصالة الاجتماعية التنموية وجمعية قطر الندى التنموية بحضرموت .



وتضمنت بنود الاتفاقية التي عمدها مدير عام مديرية تريم القاضي خالد هويدي، إقامة مشاريع تنموية مشتركه في الجانب الزراعي والسعي المشترك لإقامة دورات تأهيليه للمهندسين والمزارعين في مجال التوعية والإرشاد الزراعي وتنفيذ دراسات وانشطه مشتركة لقطاع الزراعة .