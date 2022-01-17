قافلة طبية إغاثية لعلاج الاطفال في بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت امس مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة بلحج، فعاليات القافلة الطبية الإغاثية الثانية العاجلة للاطفال بمرحلتها السادسة للحد من الحميات الفيروسية والشوكية وسوء التغذية.



وتقدم القافلة التي تسيرها جمعية الصفاء الإنسانية وتنفذها مؤسسة اليتامى الخيرية بالتنسيق مع مؤسسة أعمالي، وتمويل كويتي الرعاية الطبية بالمعاينة والفحص وتقديم العلاجات المجانية للاطفال ما دون الخامسة عشرة من العمر.