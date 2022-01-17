العولقي يوجه بسرعة إنجاز المخطط الهندسي لجامعة شبوة لإخراجها للواقع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ شبوة عوض العولقي، بسرعة إنجاز المخطط الهندسي العام لجامعة شبوة وكلياتها، تمهيدا لمناقشة إمكانية الاستفادة من دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تمويل مشروع الجامعة.



وجدد خلال لقائه،، مع رئيس الجامعة الدكتور توفيق باسردة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات التابعة لها، تأكيده على دعم المسيرة التعليمية والأكاديمية لكليات الجامعة والعمل على تحسين مخرجاتها ومواصلة العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها جامعة شبوة.

وأعرب المحافظ العولقي، عن تقديره للجهود المبذولة لإخراج مشروع الجامعة إلى حيز الوجود .. منوها بأدوارها في صناعة الأجيال المتسلحة بالعلم وخدمة قضايا المحافظة في مختلف المجالات .. مشيدا بافتتاح كلية الطب فيها .. لافتا إلى إضافتها النوعية لها.

من جانبه قدم رئيس الجامعة الدكتور باسردة، إحاطة شاملة عن مرحلة تأسيس مشروع جامعة شبوة التي تضم حاليا ست كليات علمية يدرس فيها حوالي ثلاثة آلاف طالب وطالبة .. مشيرا إلى استحداث ثلاث كليات جديدة فيها والعمل على تحديث مناهج التعليم الجامعي في ثلاثة كليات أخرى كانت تابعة لجامعة عدن، وذلك وفقا لمخرجات الورش العلمية التي عقدت في مدينة عتق بمشاركة نخبة من المراجع الأكاديمية المعروفة على المستوى الوطني والعربي والإسلامي بشأن تحديث منهجية التعليم الجامعي في الكليات.