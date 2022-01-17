محافظ حجة يدشن الفصول الدراسية البديلة لمشروع العودة للمدارس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دشن محافظ حجة عبدالكريم السنيني، امس، بمدرسة الزبير بن العوام بمديرية حيران، مشروع العودة إلى المدارس بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الانسانية.



ويتضمن المشروع " الفصول التعليم بكافة تجهيزاتها والحقيبة الدراسية والكتاب المدرسي بالإضافة إلى المستلزمات المدرسية مع وسائل الوقاية من فيروس كورونا "، ويهدف الى تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها.

و في حفل التدشين الذي حضره وكيلا المحافظة ناصر دعقين ومحمد صبار ومدير الشرطة العميد أمين الحجوري، اكد المحافظ على أهمية هذه المشاريع التي تساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة، مثمنا دعم مركز الملك سلمان الذي يعكس اهتمام ودور المملكة العربية السعودية في تخفيف معاناة ومأساة النازحين و المجتمع المضيف"، مشيراً إلى ان " أكثر من ٤١٦٥ طلاب في المديريات المحررة كانوا يدرسون تحت الاشجار وفي الاكواخ والخيام المتهالكة".

فيما اوضح مدير مكتب التربية والتعليم في مديرية حيران، محمد عوام، ان الفصول التعليمية البالغ عددها 32 فصلاً تعليمياً بالإضافة إلى الادوات الدراسية ستساهم بشكل كبير في تحسن جودة التعليم و ايجاد الظروف المناسبة لتدريس الطلاب والطالبات.