محافظ شبوة يشدد على قيام القضاء بدوره دون الوصاية من أحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شدد محافظ شبوة عوض العولقي، على ضرورة قيام الأجهزة القضائية في شبوة بدورها بشأن حماية واحترام الحريات العامة وتجريم ظاهرة الاعتقال خارج إطار القانون، وذلك دون الوصاية من أحد.



جاء ذلك خلال ترؤسه، امس، لقاءا موسعا ضم كوادر السلطة القضائية بمحافظة شبوة والمديريات، بحضور رئيس محكمة استئناف شبوة القاضي خالد البغدادي ورئيس نيابة الاستئناف في شبوة القاضي صالح المذحجي.

وأكد العولقي، على أهمية تفعيل عمل القضاء في شبوة .. منوها بدوره المحوري في تطبيع مختلف الأوضاع العامة واستتباب الأمن والاستقرار في شبوة والانطلاق صوب مشاريع التنمية المحلية في شبوة .. حاثا الكوادر القضائية على ضرورة الإسراع في النظر بقضايا المواطنين والبت فيها، والعمل على إحياء علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية في شبوة.

ووجه بإعداد دراسات هندسية بشأن المنشآت القضائية التي تضررت من حرب المليشيا الحوثية بمركز محافظة شبوة مدينة عتق ومديريات بيحان .. مشيرا إلى مواصلة التشاور مع الكوادر القضائية بخصوص إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والصعوبات الموضوعية والفنية والمادية التي تواجه العمل القضائي في المحاكم والنيابات الجزائية.

من جانبهما استعرض القاضي البغدادي والقاضي المذحجي، طبيعة سير العمل القضائي في شبوة، والصعوبات التي تواجهه .. مشيرين إلى نسبة الانجاز العالية في القضايا الجنائية في شبوة، ويتبقى مصادقة جهات الاختصاص لتنفيذ العديد منها، وبالذات المتصلة بأحكام القصاص الشرعي لتحقيق اثرها التربوي في المجتمع .. مؤكدين حاجتهم الماسة للمزيد من الكوادر القضائية في المحاكم والنيابات.

بدوره أكد نائب مدير أمن محافظة شبوة العميد أحمد الاحول، الشروع بإعداد الشرطة القضائية في شبوة لتتولى حماية لرجال القضاء وتنفيذ أحكامه.