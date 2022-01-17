أمن مأرب: إحباط كافة المحاولات الحوثية البائسة لزعزعة أمن واستقرار المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أحبطت الاجهزة الأمنية في محافظة مأرب، كافة المحاولات البائسة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا الهادفة لزعزعة أمن واستقرار مأرب.



وأكد مساعد مدير أمن مأرب العقيد الركن علي المعمري، إحباط الأجهزة الأمنية كافة المحاولات الحوثية البائسة لشق الصف وزعزعة الاستقرار وزرع الخلايا النائمة في مأرب، وأن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي طارئ .. مخاطبا المليشيا الحوثية بقوله : " لن تعيقنا مخططاتكم وخلاياكم ونحن في اتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة خلاياكم التي ترسلونها وكذا مواجهه عناصركم في الجبهات".

ولفت العقيد المعمري في تصريح لـ "سبتمبر نت"، إلى أن رجال الأمن يشاركون إخوانهم أبطال الجيش في مختلف جبهات القتال .. مضيفا "وهذا يؤكد على روح المعنوية العالية وتضحية رجال الأمن في سبيل الجمهورية" .. معبرا عن شكره وتقديره للمواطنين في مأرب على تعاونهم الكامل مع رجال الأمن .. داعيا إياهم إلى رفع الحس الأمني أكثر والإبلاغ عن أي أشخاص مشتبه بهم.