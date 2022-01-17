وزارة الداخلية تنعي استشهاد قائد شرطة المنشأت في الجوف بمعارك مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الداخلية، استشهاد القائد البطل العقيد منصور بنيان العطية قائد شرطة المنشأت بمحافظة الجوف،امس في جبهات مأرب الجنوبية، وهو يؤدي واجبه الوطني في معارك الشرف والكرامة والدفاع عن الوطن والجمهورية.



وأكد بيان النعي، أن الشهيد كان واحدا من الضباط الأوفياء والمخلصين الذين قدموا أرواحهم رخيصة فداءا لأوطانهم مجسدا الجندية والولاء للوطن والجمهورية .. مشيرا إلى مناقب الشهيد خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء كواحدا ممن نذروا أنفسهم في ميادين العمل الأمني والدفاع عن المكتسبات الوطنية وتصديه للمشروع التخريبي لمليشيا الحوثي الانقلابية الكهنوتية التي تريد العودة باليمن إلى الماضي الإمامي البغيض.

وعبر البيان، عن صادق العزاء والمواساة لأسرة وأبناء الشهيد وذويه ولجميع منتسبي الوزارة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه الفردوس الأعلى في الجنة مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يمن بالرحمة على كل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى.