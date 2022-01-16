محافظ شبوة يشدد على ضرورة تجريم ظاهرة الاعتقال خارج إطار القانون

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد محافظ شبوة الشيخ عوض العولقي، اليوم الأحد، على ضرورة حماية واحترام الحريات العامة بالمحافظة، وتجريم ظاهرة الاعتقال خارج إطار القانون.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، لقاء موسعًا لكوادر السلطة القضائية بالمحافظة والمديريات، بحضور رئيس محكمة استئناف شبوة، القاضي خالد البغدادي، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي صالح المذحجي.

وشدد المحافظ العولقي على ضرورة اضطلاع الأجهزة القضائية بدورها في هذا الجانب.

وحث المحافظ الكوادر القضائية على ضرورة الإسراع في النظر لقضايا المواطنين والبت فيها،والعمل على إحياء علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية بالمحافظة.