تعز.. بدء حملة شاملة لإزالة محطات الوقود والعشوائيات في المدينة والمديريات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأحد، تدشين حملة شاملة لإزالة محطات مشتقات النفط والغاز المنتشرة بشوارع وأحياء المدينة بصورة عشوائية تهدد حياة المواطنين.



وشدد وكيل المحافظة عارف جامل، على إزالة المحطات والعشوائيات بالمدينة والمديريات، لافتا إلى أن الحملة تأتي في إطار مكافحة هذه الظاهرة وأضرارها على البيئة والمجتمع، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ نبيل شمسان.



وقال جامل، إن الحملة سوف تستهدف المحطات المخالفة في مديريات المظفر والقاهرة وصالة كمرحلة أولى، مبينا أنه تم "رصد 80 محطة عشوائية مخالفة بتلك المديريات سوف يجري العمل على إزالتها خلال هذا الأسبوع".



وأكد حرص السلطة المحلية والأمنية على الحد من العشوائيات، خاصة ما يتعلق بتهريب المواد البترولية، وحث على مضاعفة الجهود للحد من ظاهرة التهريب وتعزيز الرقابة والتفتيش على دخول المشتقات النفطية.



ودعا جامل، الراغبين الاستثمار وفتح محطات بيع وقود الالتزام باستخراج تصاريح رسمية وقانونية من فروع مكاتب الاشغال في المديريات كلا في نطاق مديريته، مشددا على أن التعامل مع المشتقات النفطية يتطلب الالتزام بالمعايير والإجراءات الدولية للسلامة.



من جانبه أكد مساعد مدير عام الشرطة لشؤون الأمن العقيد نبيل الكدهي، أن الحملة ستستمر حتى الانتهاء من رفع العشوائيات والمخالفات كافة.



وبدوره قال مدير عام مديرية المظفر، إن الحملة ستستمر في المديرية إلى أن تحقيق كافة أهدافها وستشمل رفع الأسواق المخالفة والبسطات والأكشاك المخلة بالمظهر الحضاري لمدينة تعز

