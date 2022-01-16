تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

سجلت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الأحد 16 يناير 2022م، 34 حالة إصابة جديدة في المحافظات المحررة.



وتوزعت الإصابات المسجلة، بواقع 21 حالة في عدن، و11 في حضرموت الوادي والساحل، وحالتين في تعز.

كما سجلت اللجنة حالتي وفاة في محافظتي حضرموت وشبوة، فيما لم تسجل أي حالة تعاف.

وارتفع الإجمالي التراكمي للحالات المؤكدة إلى 10627، بينها 2043 حالة وفاة، و8195 حالة شفاء.

وأفادت اللجنة، في بيانها، أن إجمالي الحالات تحت العلاج في المنازل ومراكز العزل التراكمي من المحافظات 389 حالة.