محافظ تعز يضع حجر الأساس لمشروع جامعة الحجرية في مدينة التربة

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع محافظ تعز نبيل شمسان، اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع جامعة الحجرية في منطقة جبل صبران بمدينة التربة جنوب المحافظة جنوب غربي اليمن.



وقال شمسان، إن تأسيس جامعة الحجرية يعد محطة تاريخية جديدة وإضافة نوعية لخدمة العملية التعليمية في المحافظة حيث يعد المشرع استجابة ملحة واستثمارا في الكادر البشري الذي يشكل رأس مال المحافظة.



وأضاف أن المحافظة تتميز بامتلاكها مخزونا كبيرا من الكادر البشري وان النهضة التعليمية والتأهيلية تخدم النمو الاقتصادي وتساهم في ازدهار وتطور المجتمعات.



وأوضح أن المشروع الذي تم تدشنيه يؤكد اهتمام الحكومة والسلطة المحلية بإعداد الدراسات المتكاملة لإنشاء هذا الصرح التعليمي الذي يخدم المستقبل والاستفادة من المورد البشري باعتباره المصدر الحقيقي وذلك باعتماد التخصصات المناسبة والمتجددة التي ترفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمتخصصة وهذا نهجنا في هذه المحافظة.

