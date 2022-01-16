ألوية العمالقة تحرر 9 قرى في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت قوات ألوية العمالقة، تحرير تسع قرى من قبضة ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب النفطية شرقي البلاد.



وذكرت ألوية العمالقة في بيان صحفي أنها حررت تسع قرى في مديرية حريب بمحافظة مأرب، مشيرة إلى أن السيطرة على القرى جاء بعد معارك عنيفة خاضتها قوات العمالقة الجنوبية ضد الحوثيين.

وتحدث البيان بأن "الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقط مئات القتلى والجرحى في صفوفها، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وكانت قوات ألوية العمالقة أعلنت الثلاثاء الماضي تحرير مساحات واسعة من مديرية حريب نفسها.

يأتي هذا التقدم في محافظة مأرب، بعد أن استطاعت هذه القوات تحرير مناطق مهمة في محافظة شبوة النفطية.