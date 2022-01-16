شكرا لبحثكم عن خبر إستياء واسع في المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عبر مواطنون عن استياءهم الشديد تجاه البسط على أراضيهم بمدينة المخا محافظة تعز وسط . وقال مواطنون ان باسطي مسنودين بقيادات عسكرية بالبسط على أراضيهم . وطالب مواطنون من الرئاسة والحكومة الشرعية بالضغط على السلطة المحلية بالمديرية على إيقاف العبث . وشكا مواطنون من صمت محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ومدير مديرية المخاء باسم الزريقي تجاه البسط العشوائي. وتأتي هذه الدعوات على خلفية انتشار كبير لحالة البسط على أراضيهم .

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