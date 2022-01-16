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مكتب وحدة مخيمات النازحين بالمهرة يناقش خطة العمل للعام 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

ناقش مكتب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة المهرة،  خطة العمل للعام 2022م، وتحسين تقديم الخدمات من قبل شركاء العمل الإنساني.

 

واستعرض مدير مكتب الوحدة التنفيذية بالمحافظة ابوبكر بن بريك، عدد من المحاور المتعلقة بآلية رفع التقارير وتحسين جودتها، و التحديات والصعوبات، وتطوير العمل خلال العام الحالي بما يسهم في تحسين الخدمات والتدخلات للنازحين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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