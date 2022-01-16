وزارة الداخلية تعلن عن صدور قرارات ترقيات وزارية لمنتسبيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية، عن صدور قرارات لوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان بترقيات لمنتسبي الوزارة المستحقين قانوناً للترقية من الضباط والافراد المرفوعة من المجلس الأعلى للشرطة.



وقال مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية وقضاء الشرطة العميد دكتور طارق النسي في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "صدرت قرارات وزارية بالترقيات المستحقة قانوناً المرفوعة من المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 13 ديسمبر 2021م وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية لمنح حقوقهم المشروعة من الترقيات القانونية التي توقفت منذ عشر سنوات نظراً للأحداث التي مر بها الوطن اثر الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية".

وأضاف العميد النسي "تم ترقية عدد 4852 من الضباط في ترقيات مختلفة حسب الاستحقاق القانوني ورفع كشوفات لفخامة رئيس الجمهورية لترقية عدد 2701 الى رتبة لواء وعميد وعقيد وعدد 5600 فرد وصف ضابط بترقيتهم الى رتبة ملازم ثاني للذين خدمتهم اكثر من عشرين سنة"..مبيناً بأنه تم ترقية عدد 92799 فرد وصف ضابط للرتب المستحقة قانوناً.

وأكد حرص وزير الداخلية على متابعته المستمرة واشرافه على سرعة انجاز كشوفات الترقيات للمستحقين من منتسبي الوزارة..مشيراً الى ان وزير الداخلية اصدر توجيه عاجل الى إدارتي شؤون الضباط والافراد بسرعة تعميم قرارات الترقيات باصدار بلاغات نشر الى مدراء أمن المحافظات المحررة بإنزال لهم القوائم التي اصدرت بهم ترقيات مستحقة واصدار البطائق العسكرية .