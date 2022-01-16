‏الارياني: الجيش والعمالقة بإسناد التحالف يواصلون التقدم وتحرير مناطق استراتيجية جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة" ان ابطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية يواصلون التقدم في مختلف جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير مناطق استراتيجية في مديرية حريب والبلق الشرقي في ظل انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي التابعة لايران‏".



واضاف معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ألوية العمالقة تمكنت من تحرير قرى (بني قيس، وآل موسى، وجرادة، والهجلة، وعكرمة آل بوطهيف، وآل العطير، وآل موسى، وحلوة) في مديرية حريب، بعد معارك عنيفة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الارهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط حالة من الإنهيار في مختلف جبهات المديرية"‏.

واشار الارياني الى ان أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير موقع قرن البور، وتقدموا عشرات الكيلومترات ليكملوا التفافهم على البلق الشرقي من محوري الشرق والشمال والغرب لفرض حصار مطبق على باقي عناصر المليشيا الحوثية، فيما رفاقهم باتو على مشارف معسكر ام ريش الاستراتيجي‏.

وحيا الارياني باجلال واكبار الإشراف المباشر والمتابعة المستمرة من فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لسير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال، وقيادته الحكيمة لمعركة بلادنا وشعبنا المصيرية في مواجهة المشروع التوسعي الايراني واداته الحوثية‏.

وبارك الارياني الانتصارات الكبرى التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والوية العمالقة ضمن العملية العسكرية "حرية اليمن السعيد" التي تشمل مختلف جبهات القتال، بدعم واسناد لامحدود من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة فاعلة من الاشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.