هادي يطلع على سير العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اجرى الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، ، اتصال هاتفي بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، للاطلاع على تطورات الاوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني في مختلف المواقع والجبهات.



واشاد رئيس الجمهورية، بالانتصارات التي يحققها ابطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العز والكرامة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الايرانية تجاه شعبنا وطننا وهويتنا.. محملاً إياه نقل تحياته وتهانيه وتبريكاته لحماة الوطن المرابطين في مواقع الشرف والفداء ويقدمون التضحيات لنصرة وطنهم ومجتمعهم وهويتهم.

واكد فخامة الرئيس، ان التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الايرانية التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الابرياء والنازحين بمأرب ومختلف المحافظات الاخرى سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل وستظل تضحيات وصمود الابطال محل تقدير واعتزاز كافة ابناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وثمن فخامة الرئيس دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومشاركة فاعلة من الاشقاء في دولة الأمارات العربية المتحدة لعملية تحرير اليمن من تسلط المليشيات الانقلابية من خلال تقديم الدعم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة.. مؤكداً تقدير اليمنيين وقياداته الشرعية لهذا الدعم في سبيل استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وحماية الهوية اليمنية من مخططات المشروع الإيراني.

من جانبه، قدم وزير الدفاع لفخامة الرئيس تقرير عن سير العمليات العسكرية التي يحققها الجيش الوطني والتي توجت بتحرير عدد من المناطق في عدد من الجبهات.. مؤكدا ان معنويات افراد الجيش عالية في مختلف الجبهات.