عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحرير مناطق جديدة من الحوثيين جنوب مأرب

الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت قوات ألوية العمالقة، السبت، تحريرها لمناطق جديدة في مديرية حريب جنوب مأرب، شمال شرقي اليمن.



وذكر الإعلام العسكري التابع لألوية لعمالقة أن قواته حققت تقدمات كبيرة في مديرية حريب، وسط حالة من الانهيارات في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح أن قوات العمالقة حررت قرى ومناطق جديدة في حريب من ميليشيات الحوثي، بعد معارك عنيفة بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وقال إن قوات ألوية العمالقة حررت عددا من القرى في مديرية حريب وهي قرى: بني قيس وآل موسى وجرادة والهجلة وعكرمة آل بوطهيف وآل العطير وآل موسى وقرية حلوة.

وأضاف أن قوات العمالقة كبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث سقط مئات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فيما لاذ الكثير من عناصر الميليشيا بالفرار.

وتزامن تحرير تلك القرى في مديرية حريب من ميليشيا الحوثي، مع تحقيق تقدم ميداني للقوات الحكومية في جبهات أخرى من محافظة مأرب.

وأكد ركن عمليات العمليات المشتركة، العميد الركن علي حاتم اليعيسي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وألوية العمالقة تواصل التقدم جنوب مأرب من كافة المحاور، مشيراً إلى أن فلول ميليشيا الحوثي تعيش حالة انهيار تام، وأن النصر لليمن بات قريباً.

وأضاف العميد اليعيسي، في تصريح مصور نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، السبت، أن طلائع الجيش والمقاومة في جبهة ملعا باتت على مقربة من الالتحام بأبطال ألوية العمالقة باتجاه جبهة حريب.

وعبر اليعيسي، عن شكره "لكل الأبطال الذين حققوا الانتصارات العظيمة ضد الميليشيات الإيرانية".

وأشاد "بالتغطية الجوية لصقور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية"، مؤكداً "أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه ولهم الفضل الكبير في صناعة الانتصارات الأخيرة".

كما نشر المركز مقطع فيديو للتقدمات الجديدة لقوات الجيش الوطني على ميليشيات الحوثي في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.