شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات التحالف العربي: إعلان الطرق القادمة من مأرب والبيضاء مناطق عمليات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان) ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من مساء اليوم السبت، حتى إشعار آخر.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، قالت قوات التحالف، إن ذلك لاعتبار تلك الطرق مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

كما طالبت قيادة القوات المشتركة للتحالف، المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.