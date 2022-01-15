السفير السلال يبحث مع وكيل وزارة التنمية الدولية الكندي تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى اوتاوا عميد مجلس سفراء جامعة الدول العربية جمال السلال، اليوم، مع وكيل وزارة التنمية الدولية الكندي السفير بيتر ماكدوجل ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات لاسيما في المجال التنموي وجهود اعادة الاعمار.



واستعرض السفير السلال، مستجدات الأوضاع في الشأن اليمني وتطوراته على مختلف الأصعدة..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على تحقيق السلام الدائم والشامل.

وعبر السفير السلال عن شكر بلادنا لكندا على دعمها الانساني السخي خلال العام 2021م..معرباً عن تطلعه لزيادة الدعم الانساني ودعم خطة الاستجابة الانسانية لبلادنا في العام 2022م.

من جهته أشاد وكيل وزارة التنمية الدولية الكندي، بحرص الحكومة اليمنية وسعيها لاحلال السلام في اليمن..مؤكداً دعم بلاده لليمن ولجهود السلام التي تقودها الامم المتحدة عبر المبعوث الاممي الخاص الى اليمن.