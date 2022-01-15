الاحتفال بتخرج الدفعة الثالثة من كلية العلوم الإدارية بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نظمت كلية العلوم الادارية بجامعة سيئون ، اليوم ، حفل فني وخطابي احتفاء بتخرج 118 خريجاً وخريجة من الدفعة الثالثة (دفعة قادة) من قسمي المحاسبة وادارة الأعمال للعام 2020 – 2021 م .



وفي الاحتفال هنأ عميد الكلية الدكتور منير عمرة، الخريجين والخريجات وأهاليهم..متمنيا لهم الخير والمستقبل الواعد..داعيا أبنائه الطلاب الى التحلي بالأمانة والصدق والاتقان وغيرها من القيم والمبادئ الحميدة التي تصنع القادة المؤهلين في جميع المجالات .. مؤكدا بأن المرحلة القادمة تتطلب جيل متسلح بالعلم والمعرفة تقع على عاتقه مسؤولية بناء وتنمية الوطن.

وتخلل الاحتفال الذي حضره عدد من عمداء الكليات ومدير عموم المكاتب التنفيذية بوادي حضرموت والصحراء ومنتسبي جامعة سيئون وأولياء أمور الخريجين كلمة للخريجين وتقديم عدد من الوصلات الفنية ، ومشهد تمثيلي هادف وفقرات ابداعية وتكريم خريجي الدفعة من الطلاب والطالبات .