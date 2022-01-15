عيديد:أكثر من 271 ألف مستفيد من الخدمات الطبية بهيئة مستشفى سيئون خلال العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد " ان اكثر من 271 ألف مريض ومريضة استفادوا من الخدمات الطبية والعلاجية بهيئة مستشفى سيئون العام خلال العام الماضي 2021م في مختلف المراكز و الأقسام والعيادات الطبية" .



وأضاف عيديد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن تلك الإحصائيات شملها التقرير الفنى لنشاط الهيئة للعام الماضي 2021م التي بينت أنه تم إجراء ألفين و759 عملية جراحية منها ألف و373 عملية عامة و ألف و214 عملية ولادة قيصرية و172 عملية نسائية غير قيصرية"..مشيراً الى أن اجمالي الولادات تصل الى نحو 7 آلاف ولادة ، لافتا بأن المختبر قّدم خدماته لـ 140 ألف و276 مستفيد ، بينما استفاد من خدمات الطوارئ العامة 31 ألف و535 مستفيد ، والأجهزة التشخيصية 18 ألف و412 مستفيد ، والصيدلية المجانية 17 ألف و113 مستفيد.

ولفت الى ان المستفيدين من خدمات الصحة الانجابية بلغ عددهم 8 آلاف و517 مستفيدا ، بينما بلغ المستفيدين من الرعاية الصحية الأولية 16 ألف و529 ، فيما بلغ مستفيدي وحدة الخدج حالة 255 ، اضافة الى أن مركز العزل استقبل 126 مستفيدا.

وبيّن بأن المستفيدين من العيادات الخارجية بلغ عددهم 18 ألف و287 مريضا ، فيما بلغ عدد مستفيدي عيادة الفرز اشتباه كورونا ألفين و163 حالة ، مشيرا بأن أعداد الرقود 8 آلاف و817 مريض ومريضة.

وأشاد رئيس الهيئة الدكتور أنيس عيديد بالاهتمام الكبير التي توليه قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والوادي بالقطاع الصحي من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الحيوية.