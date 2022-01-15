مليشيا الحوثي تغلق مدرسة تحفيظ ومصلى النساء في أكبر مساجد مدينة إب

أغلقت مليشيا الحوثي الإيرانية، مصلى النساء ومركز تعليم القرآن الكريم في أكبر مساجد مدينة إب (وسط اليمن).



وقال سكان محليون إن مليشيا الحوثي، أغلقت مصلى النساء في جامع "البر" أكبر مساجد مدينة إب، ومنعت تعليم القرآن الكريم فيه.



يأتي ذلك بعد استكمال المليشيا السيطرة على المسجد وتحويل ملحقاته إلى مركز رئيسي لتنظيم دورات طائفية.



ومؤخراً شددت مليشيا الحوثي في المحافظة من قبضتها على المساجد وزادت من حدة الخطاب الطائفي وتسويق الخطاب الحوثي، وهو الأمر الذي قوبل برفض واسع من المجتمع، تجلى ذلك بالعزوف عن الحضور إلى المساجد يوم الجمعة بشكل لافت أو التأخر حتى إقامة الصلاة.

