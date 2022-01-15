جريمة مروعة تهز صنعاء.. مسلح يقتل والدته وشقيقته ويُصيب 2 من أشقائه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مسلح يُعتقد صلته بالحوثيين، مساء الجمعة، على قتل والدته وشقيقته وإصابة 2 من أشقائه في أحدث جرائم العُنف الأسري في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإيرانية.



وقالت مصادر محلية وإعلامية، إن مسلحاً يدعى "عبدالوهاب يحيى صالح القايفي" من سكان حي الحصبة، أقدم على قتل والدته وشقيقته، وأصاب شقيقه الأكبر بإطلاق النار عليهم؛ وإصابة شقيقته الأخرى طعناً بآلة حادة، في مشهد وحشي هز وجدان الأهالي.



ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة المروعة، غير أن المعلومات الأولية تُشير إلى حالة نفسية غير مستقرة يعيشها الجاني الذي سبق وأن أحرق سيارات لأفراد من أسرته.



ولفتت المصادر إلى أنه جرى نقل الجاني إلى مستشفى الشرطة بعد إصابته أثناء تبادل إطلاق النار مع مسلحين حوثيين أثناء تحصنه في المنزل.



وزادت خلال السنوات الأخيرة، جرائم العنف الأسري، في مناطق سيطرة الحوثيين وسط انتشار السلاح وتفشي المخدرات وزيادة معدلات الجريمة والفوضى الأمنية.