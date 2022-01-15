عبدالسلام حُميد" يؤكد استكمال الترتيبات لتدشين العمل في مطار الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، استكمال الترتيبات لتدشين العمل في مطار الغيضة وتجهيزه من قبل البرنامج السعودي لأعمار وتنمية اليمن ووضع جدول منتظم للرحلات الجوية بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والأرصاد وشركات الطيران.



وأشار وزير النقل، خلال لقائه، وكيل محافظة المهرة محمد سالم، الى ان الوزارة تولي المحافظة اهتمام في تبني مشاريع تنموية تسهم في النهوض بوضع المحافظة.

كما تم مناقشة، جملة المشاريع التنموية والاستثمارية المزمع تنفيذها من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.

ولفت وزير التقل إلى تكليف لجنة للنزول إلى منفذ صيرفيت بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لضم المنفذ إلى الوزارة عبر هيئة تنظيم شؤون النقل البري..موكداً استعداد الوزارة دعم جهود السلطة المحلية في الجوانب المتعلقة بتعزيز اداء الموانئ والمطارات والمنافذ البرية.