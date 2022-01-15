تدشين مشروع تمكين الشباب بمحافظة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن مشروع دعم وتمكين الشباب لتحسين سبل العيش في اليمن.



ويتضمن المشروع تمكين الشباب والفتيات من خلال إكسابهم مهارات مهنية وحرفية، لتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز تعافيهم الاقتصادي، عبر برامج تدريب مهني مقدمة لهم في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وهي التمديدات الكهربائية وصيانة الجوالات والتبريد والتكييف والخياطة والتطريز وصناعة المعجنات وصيانة السيارات والدارجات والتصوير والمونتاج، ورفع قدراتهم في مجالات التسويق وإدارة المشاريع الصغيرة، إلى جانب تسليمهم منح متكاملة تمكنهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة ودخول سوق العمل باقتدار.

ويستفيد من المشروع 1,250 شابًا وشابة بواقع 7 آلاف و500 أسرة في محافظات عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، الساحل الغربي، لحج، شبوة، سقطرى.

وفي محافظة المهرة يواصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واستقبل المركز خلال شهر ديسمبر 2021م 159 مريضًا منهم 43 حصلوا على 448 جلسة غسيل كلوي، منها 432 جلسة مجدولة و 16 جلسة إسعافية، فيما تلقى 116 مريضًا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 59% والإناث 41%، بينما بلغت نسبة المقيمين 96% والنازحين 3% واللاجئين 1%.