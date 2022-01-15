وزير الإعلام يستغرب عدم تقديم البعثة الأممية إيضاحات حول وضع خزان صافر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران تواصل للعام السابع على التوالي تجاهل التحذيرات من كارثة بيئية وشيكة هي الأكبر في تاريخ البشرية جراء تآكل هيكل الناقلة ‎صافر الراسية قبالة ميناء راس عيسى بمدينة الحديدة منذ الانقلاب دون أي صيانة، وتحوي اكثر من مليون برميل من النفط الخام‏.



واستغرب من إعلان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) قبل أيام قيامها بزيارة أسبوعية لميناء الصليف والمناطق المحيطة به، دون إيراد ايضاحات منذ تشكيلها عن وضع ناقلة النفط ‎صافر، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استخدامها قنبلة موقوتة للضغط والمساومة وابتزاز العالم‏.

وحمل الارياني مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن الأضرار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة في ظل تقارير عن تآكل هيكلها ومحركاتها وظهور بقع نفط حولها، نتيجة استمرارها في وضع العراقيل امام وصول فريق فني لتقييم وضع الناقلة والقيام بعملية الفحص والصيانة‏.

واستغرب الارياني صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة و(اونمها) إزاء هذا التهديد الخطير الذي لن تقتصر آثاره على اليمن.

داعيا في هذا الصدد لتحرك جماعي وفوري لتلافي وقوع الكارثة التي سيدفع ثمنها ملايين المدنيين في الدول المشاطئة، وستلقي بتبعاتها الكارثية على خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب.