وزير الداخلية يلتقي بوفدين من لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت والهبة الحضرمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، امس كل على حدى بوفدين من لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، ومخيم الهبة الحضرمية بمنطقة العيون بساحل حضرموت .



وفي اللقاء أشاد وزير الداخلية برجاحة اهل حضرموت من خلال الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم والذي ويدل على وعي حضرموت التي تميزت بالسلام وإرثها التاريخي والتعايش .. مشدداً على أهمية نبذ الدعوات المناطقية التي تضعف حضرموت وتجرها الى صراعات داخلية وعدم الاضرار بالمصالح العامة والخاصة للمواطنين.

من جانبهم، استعرض أعضاء وفد لقاء حضرموت برئاسة المقدم بدر عيسى باجري ومحمد عبدالملك الزبيدي وسعيد محمد باحارثة مخرجات لقاء حضرموت والمطالب الحقوقية .. مثمنين لقاء وزير الداخلية بهم .

فيما اوضح وفد مخيم الهبة الحضرمية بمنطقة العيون برئاسة سالم محمد بافقاس مطالب المعتصمين في المخيم