انتصارات كبيرة لقوات الجيش وألوية العمالقة في جبهات القتال جنوب وغرب مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حققت قوات الجيش وألوية العمالقة والمقاومة الشعبية، امس، انتصارات كبيرة ضد مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مارب، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت صباح اليوم هجوماً مباغتاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية في الجبهة الشمالية الغربية لمارب، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح، فيما ألقي القبض على عدد من العناصر الحوثية.

وفي الجبهة الجنوبية، شنّت قوات الجيش والمقاومة هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا مارب، موضحاً أن مسافة التقدم الذي حققه أبطال الجيش والمقاومة تزيد عن 10 كم.

وفي جبهة حريب، حققت ألوية العمالقة تقدماً جديداً في عدّة محاور، وأصبحت على مقربة من الإلتحام بقوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة ملعا، وسط تخبط وانهيار في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وبالتزامن مع المعارك شن طيران التحالف سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مارب، وألحق بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر أن المعارك في الجبهة الجنوبية، التي ما تزال مستمرة حتى الآن، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية لا تحصى في صفوف مليشيا إيران، مؤكداً أن عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة في الصحاري، البعض منها تركتها المليشيا منذ أيام.