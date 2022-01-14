شكرا لبحثكم عن خبر بامتياز الشعبي ينال الدكتوراه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نبيل غالب-خاص:

نال الباحث اليمني محمد قائد الشعبي امس درجة الدكتوراه من جامعة الجزائر3 عن رسالته الموسومة ب" كفاءة نظم المعلومات الماليه وأثرها على اتخاذ القرار في الاجهزة الحكومية".. دراسة حالة وزارة المالية اليمنية مع مقاربة دولية للتجربة الجزائرية الاردنية.

واشادت اللجنة التي تكونت من أ. د . بن موسى كمال رئيسًا، أ. د. كيسرى مقررًا، وعضوية أ. د. كرماني هدى، أ. د. بوزيدة حميد، أ. د. منصوري الزين، وأ.د. محفوظي فؤاد بعمق الاطروحة وتناولها حالات ربما لم يتطرق اليها الكثيرين.. و تعد اضافة علمية للمكتبة العربية.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أثر إيجابي لكفاءة نظم المعلومات المالية المطبقة على اتخاذ القرار في وزارة المالية. وفي ختام جلسة الدفاع منحت اللجنة درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز/مشرف جدا -وهي أعلى درجة تمنحها الجامعات الجزائرية-، وذلك بحضور عدد من اصدقاء وزملاء الباحث والطلاب اليمنيين الدارسين في الجزائر.