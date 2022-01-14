شكرا لبحثكم عن خبر زيادة أعداد المصابين بكورونا باليمن وسط مؤشرات عن موجة رابعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من ريام محمد مخشف

عدن (رويترز) - ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في اليمن يوم الجمعة إلى 10293 إصابة بعد تسجيل 134 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الأسبوع المنصرم، وسط مؤشرات وتحذيرات حكومية من موجة رابعة من الجائحة بعدما وردت تقارير بشأن انتشار كبير لأعداد الحالات المصابة وخاصة في عدن وحضرموت.

وقالت اللجنة المعنية بمكافحة الفيروس التي تتبع الحكومة المعترف بها دوليا إنه رغم تسجيلها أعلى حصيلة إصابات بالوباء خلال الأسبوع منذ عدة أشهر، إلا أنها لم تسجل سوى حالتي وفاة فقط مرتبطة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1988 حالة.

ويشهد اليمن منذ مطلع أغسطس آب تفشي الموجة الثالثة من الوباء في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد مما يزيد من الضغط على النظام الصحي الذي يئن تحت وطأة الحرب والانهيار الاقتصادي ثم انخفاض المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة.

بينما تواصل حركة الحوثي، عدم الإفصاح عن مستجدات المرض، في المناطق الخاضعة لسيطرتها والكثيفة السكان بشمال وغرب اليمن.

ويقول مراقبون إن الوفيات والإصابات في اليمن أكبر بكثير مما تسجله اللجنة المعنية بمواجهة كورونا في ظل ظروف الحرب التي تحول دون إجراء فحوص كوفيد-19 وتحد من الإبلاغ بالحالات كما تحول دون دخول المرضى المستشفيات بسبب الفقر أو ضعف الثقة بالقطاع الصحي.