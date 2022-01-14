شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين سفينة إماراتية ويدعو لـ "الإفراج الفوري" عنها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى ”الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية“ التي صادرها المتمردون الحوثيون، مطلع كانون الثاني/يناير الجاري، وعن ”طاقمها“، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز السفينة ”روابي“.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه وكالة ”فرانس برس“ أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون ”كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة“، ويؤكدون ”أهمية حرية الملاحة في خليج عدن، والبحر الأحمر، وفق القانون الدولي“.