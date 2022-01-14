مليشيا الحوثي تُعطّل المدارس في "إب" وتُجبّر المعلمين على حضور اجتماع تعبوي 

المنامة - ياسر ابراهيم - عطّلت مليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأربعاء، جميع مدارس مدينة إب (حكومية وأهلية)، وأجبرت جميع الكوادر التربية على الحضور إلى إجتماع تعبوي.

وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا عممت على جميع مدارس مدينة إب (الظهار ـ المشنة) بتعطيل العملية التعليمية في المدراس والمكاتب والحضور الإجباري إلى اجتماع عام دعت له في مدرسة النهضة بمديرية الظهار.

وبحسب المصادر فإن المليشيا ألزمت جميع مدراء المدارس بإحضار جميع القوى العاملة (رجال+ نساء) حسب حافظة الدوام وبشكل إجباري إلى مكان الإجتماع، متوعدة المتأخرين بحزمة من الإجراءات.

وأشارت المصادر إلى أن هدف الاجتماع هو الاستماع إلى محاضرات وتوزيع مواد تعبوية ضمن أنشطة المليشيا.

مصادر تربوية أخرى، قالت لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا تسعى إلى اعتماد يوم الأربعاء عطلة رسمية ـ إضافية إلى يومي الخميس والجمعة ـ وتعمل على تطبيقها في المدينة لتعميمها على جميع مدارس المحافظة، بهدف تخصيص هذا اليوم للجانب التعبوي تحت مسمى "اليوم الثقافي".

ولفتت المصادر أن المليشيا تسعى إلى ضمان ولاء جميع الكادر التربوي لمشروعها الطائفي بعد أن قامت بعملية إسقاط لمئات المعلمين من معارضيها من القوة البشرية وإحلال بدلاء موالين.

يذكر أن المئات من المعلمين في المحافظة لجأوا إلى البحث عن مصدر دخل لإعالة أسرهم بعد توقف مرتباتهم منذ العام 2016م، فيما فر آخرون إلى محافظات محررة خوفاً من بطش وانتقام المليشيا بحقهم.

