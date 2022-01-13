محافظ تعز يدعو المنظمات الأممية لإدارة نشاطها من مركز المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ تعز، نبيل شمسان، المنظمات الأممية لإدارة نشاطها من مركز المحافظة، مؤكدا أن السلطة المحلية قامت بكل الترتيبات اللازمة لذلك.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، مع وفد الأمم المتحدة لشئون الامن والسلامة برئاسة ايدجاردو جريسيا؛ لمناقشة ترتيبات قيام المنظمات الدولية بممارسة أعمالها في مركز المحافظة وفي المديريات.

وشدد المحافظ شمسان، على أهمية التوجه التدريجي نحو تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة وتدخلات لمعالجة الآثار الناجمة عن الحرب والحصار.

فيما استعرض مدير الأمن العميد منصور الاكحلي وقائد القوات الخاصة العميد جميل عقلان، ومدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل الاجراءات المتعلقة بتوفير المناخات الامنة لعمل المنظمات.

ونوه إلى أن السلطة المحلية تحرص على تقديم كل التسهيلات والمتطلبات للمنظمات بما يمكنها من تنفيد مشاريعها وتدخلاتها الإنسانية بالمحافظة.

يشار إلى أن المنظمة الأممية تتخذ من مديرية التربة مقرا لممارسة أنشطتها وإدارة أعمالها، نظير الحرب الذي شهدته المدينة والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي عليها منذ ست سنوات.