شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور.. التوقيع على تسليم المقاولين لمشروع خط طور الباحة الوهط في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جرى اليوم بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن توقيع عقود مشروع صيانة وترميم الوهط طور الباحة (أربعة مقاطع من أصل خمسة مقاطع )بمحافظة لحج تحت إشراف معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين.

وخلال التوقيع شدد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور من المقاولين الإلتزام بما جاء في عقود المناقصة عبر سرعة انجاز صيانة وتأهيل خط طور الباحة الوهط. وذالك عبر المقاطع الاربعة من أصل خمسة فاز بها كالاتي المقطع الأول شركة الخضيري للمقاولات للتجارة طوله 5.10كم والمقطع الثاني شركة الوالي للتجارة والمقاولات بطول 15.90كم والمقطع الثالث شركة المؤسسة العامة للطرق والجسور طول 18.35 كم والمقطع الرابع ارم ستار للتجارة والمقاولات بطول20.2كم. وتجدر الاشارة بأن تنفيذ الأعمال يشمل صيانة واعادة تأهيل خط طور الباحة الوهط وفقا لاعلى المواصفات بطول 79,7 من اجمالي 80 كم بمبلغ عشرة مليار ريال يمني بإشراف مكاتب استشارية هندسية مستقلة . يذكر أن خط طور الباحة الوهط يعد من أهم الخطوط الرابطة بين عدن وعدة محافظات لكونه أصبح خط رئيسي يربط العاصمة عدن بالحديدة وتعز وصنعاء. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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