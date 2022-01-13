اخبار الخليج / اخبار اليمن

باعبود يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي التعاون في مجال التعدين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باعبود يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي التعاون في مجال التعدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الدكتور بندر الخريف، سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في قطاع التعدين .

 

وأكد الوزير باعبود، على أهمية قمة "مستقبل المعادن" التي تستضيفها العاصمة الرياض بمشاركة خبراء في قطاع التعدين الذي يعتبر أهم ركائز الإقتصاد السعودي..منوهاً بالنجاح الكبير من ناحية التنظيم و الاعداد و المواضيع المعروضة .

 

وأستعرض الوزير باعبود الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع التعدين في بلادنا .. مرحباً بالإستثمار في هذا القطاع .

 

من جانبه أكد الوزير السعودي، على أواصر الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين وإستمرار التعاون بين البلدين في مجال التعدين.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا