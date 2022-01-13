- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باعبود يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي التعاون في مجال التعدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
بحث وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، اليوم، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الدكتور بندر الخريف، سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في قطاع التعدين .
وأكد الوزير باعبود، على أهمية قمة "مستقبل المعادن" التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بمشاركة خبراء في قطاع التعدين الذي يعتبر أهم ركائز الإقتصاد السعودي..منوهاً بالنجاح الكبير من ناحية التنظيم و الاعداد و المواضيع المعروضة .
وأستعرض الوزير باعبود الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع التعدين في بلادنا .. مرحباً بالإستثمار في هذا القطاع .
من جانبه أكد الوزير السعودي، على أواصر الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين وإستمرار التعاون بين البلدين في مجال التعدين.