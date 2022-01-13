البركاني يعزي في وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك بوفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي.



وقال البركاني في البرقية " بحزن بالغ تلقينا نبأ وفاة رئيس البرلمان الأوروبي والسياسي الإيطالي المخضرم دافيد ساسولي، الذي رحل عن دنيانا بعد حياة حافلة بالعمل الإعلامي والسياسي والبرلماني".

وأضاف" لقد كان صحفياً شغوفًا ورئيساً استثنائياً للبرلمان الأوروبي، كرس حياته في خدمة الآخرين وفي دعم التعاون والعمل البرلماني المشترك بين جميع البرلمانات الأوروبية والعالمية، وبهذا المصاب الأليم، فإننا نشاطركم مشاعر الحزن والأسى برحيل هذه الشخصية العريقة، التي مثلت خسارة لإيطاليا وأوروبا والعالم أجمع".

وعبر رئيس مجلس النواب عن خالص التعازي والمواساة إلى أسرة رئيس البرلمان الأوروبي الراحل.