باعبود يلتقي رئيس شركة سابك السعودية و سي جي ام الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود امس رئيس شركة سابك السعودية صلاح الانصاري على هامش مؤتمر الرياض، لمناقشة التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في المعادن .



وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقدم حوافز مشجعة للشركات وتحسين بيئة الاستثمار وبما يسهم في جذب الاستثمارات..وتم عرض ماتمتلكه اليمن من مواقع تعدينية و امكانات جيولوجيا.

على نفس الصعيد ناقش وزير النفط مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة سي جي ام للتعدين الصينية اندي ليوا، فرص الاستثمار في قطاع التعدين والحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون المناجم والمحاجر وقانون الاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة حرصها على الاستثمار في اليمن ورغبتها في الاستفادة من الفرص المتاحة والمتنوعة في اليمن.