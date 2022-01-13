شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش الوطني تنفذ عملية هجوم في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم، هجوما على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران في مديرية الصفراء شرق محافظة صعدة.



وقال قائد لواء حرب 1 مشاة العميد محمد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "إن وحدات من الجيش نفذت إغارة ناجحة على مجاميع مليشيا الحوثي المتمركزة في المواقع المتقدمة في وادي شجع من جهته الجنوبية المطله على تبة البليسة".

وأضاف العميد الغنيمي "أن وحدات الجيش نكلت بعناصر المليشيا في تلك المواقع خلال الإغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعداداً من القتلى والجرحى واسر عدد منهم".