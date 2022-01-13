مناقشة الإجراءات الكفيلة بتوسعة حركة الطيران بمطار سيئون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، مع مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير، الإجراءات الكفيلة بتوسعة حركة الطيران الجوي بمطار سيئون الدولي وفتح خطوط طيران جديدة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.



وجرى في اللقاء الذي حضرته مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رقية الزهيري وعدد من المختصين بالإدارة العامة

للمطار، إستعراض سبل التغلب على المشكلات التي تواجه نشاط المطار وكيفية حلحلتها في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للطيران والسلطة

المحلية بالوادي والصحراء والجهات ذات الاختصاص.

وأوضح مدير عام المطار، أهم التدخلات المطلوبة من السلطة المحلية لتنفيذ مشاريع تأهيل المطار وفي مقدمتها مشروع توسعة مرسى المطار الذي سيسهم في إستقبال الطائرات كبيرة الحجم..مشيرا إلى الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ مشروع حركة الطائرات عبر الأقمار الصناعية الذي سيتم إدخاله الى خدمات المطار قريبا .

وأكد الوكيل المساعد استعداد السلطة المحلية لإستيعاب عدد من المشاريع التطويرية ضمن مخصصات حصة الوادي من مبيعات النفط ، وكذا التنسيق لإشراك شركات إنتاج النفط للمساهمة في تقديم الدعم اللوجستي لأجهزة ومعدات الملاحة الأساسية لخدمات الطيران ، وذلك ترجمة حقيقية لاهتمام السلطة المحلية بتطوير وتحسين أوضاع المطار .