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اجتماع في المهرة يناقش إعداد الخطة والموازنة لعام 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

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ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، الترتيبات الخاصة بإعداد الخطة والموازنة لعام 2022م.

 

كما ناقش الاجتماع المعايير والأسس المطلوبة لإعداد مشروع الخطة والموازنة، والمقترحات والقرارات فيما يخص الموارد ونسبة الربط بين الجهات الإيرادية وتقييم مستوى تحصيل الإيرادات وعدد من النقاط الأخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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