مجلي: تدمير80٪ من اسلحة ومعدات ميليشيا الحوثي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي "ان إجمالي ما تم تدميره من اسلحة ومعدات مليشيا الحوثي بمحافظة مأرب بسلاح المدفعية والطيران يقدر ب ـ80%".



واشاد بانتصارات أبطال الجيش والوية العمالقة وتحرير مديريات (بيحان – عسيلان – عين) غربي محافظة شبوة، والبالغة مساحتهن (4672) كلم مربع بعد عمليات هجومية استمرت عشرة أيام متواصلة استخدمت فيها التكتيكات العسكرية المختلفة، من هجوم مباغت والالتفاف والتطويق والمفاجأة والمناورة، وحققت القوات التقدمات النوعية والمكاسب على الأرض وتأمين المديريات بالسيطرة على الهيئات الحاكمة ومفترقات الطرق.

واوضح في ايجاز صحفي أن الفرق الهندسية التابعة للجيش وألوية العمالقة قامت بإزالة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وتم إعادة السكان إلى مناطقهم ومنازلهم.

ولفت إلى أن مدفعية الجيش وقوات العمالقة دمرت خلال المعارك مواقع وتحصينات وأطقم وعربات وأسلحة مليشيا الحوثي، فيما شاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بضربات جوية مركزة استهدفت العشرات من مواقع وتجمعات المليشيا على امتداد مسرح العمليات القتالية وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب، قال ناطق الجيش إن قوات الجيش وألوية العمالقة شنت عمليات هجومية بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في مديرية حريب، تمكنت خلالها من تحرير مساحات شاسعة وهيئات حاكمة في المديرية.

كما حققت قوات الجيش وألوية العمالقة الالتحام في جبهات مأرب الجنوبية، بعد قطع خطوط الإمداد عن المليشيا الحوثية، لافتاً إلى أن قوات الجيش والعمالقة أصبحتا تتحكمان وتسيطران على الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين محافظتي مأرب وشبوة.

وأشار إلى أنه وبالإسناد المتواصل من الطيران المقاتل، المتزامن مع العمليات الهجومية والتحام القوات تغيرت موازين واستراتيجية المعركة، وأسفرت عن تحقيق مكاسب هامة على الأرض وتكبيد المليشيات الحوثية الخسائر الكبيرة، في الأرواح والعتاد.

وفي جبهات الجوبة يواصل أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، ورجال القبائل العمليات القتالية الهجومية والتقدمات على الأرض، والتي تم من خلالها تحرير عدة مناطق أهمها منطقة العكدة الاستراتيجية المحاذية للبلق الشرقي ومواقع هامة في منطقة العمود والأعيرف ولضاة والبور والنقعة في مديرية الجوبة والتقدم مستمر نحو منطقتي أم ريش وملعا في حريب، وفق العميد مجلي.

وفي محافظة البيضاء، قال العميد مجلي، إن قوات الجيش وألوية العمالقة واصلت عملياتها الهجومية المباغتة وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية وحققت القوات التقدم نحو محافظة البيضاء، وتم تحرير عزلة مسور آل دباش، وعزلة اللخف، والساحة، المركز الإداري لمديرية نعمان، وتم تكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما لاذت عناصرها بالفرار إلى عقبة القنذع، حيث يتم استهدافها من قبل الطيران والمدفعية.

كما اكد إنه سيتم قريبا تحرير محافظة البيضاء ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتوسط ثمان محافظات يمنية محررة، هي مأرب، شبوة، أبين، لحج، والضالع، وثلاث غير محررة هي صنعاء، ذمار، وإب.