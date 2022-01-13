اتحاد وكالات الانباء العربية يختتم اعمال مؤتمره في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اُختتمت امس في الرياض أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية التي استضافتها وكالة الأنباء السعودية في الفترة 11 - 12 يناير 2022 م



وشارك في أعمال المؤتمر وكالات أنباء الأردن، الإمارات، البحرين، السودان، عمان، الكويت، لبنان، العراق، موريتانيا، اليمن، قطر، تونس، فلسطين وليبيا، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد رؤساء الوكالات الأعضاء في الاتحاد مواصلة العمل والتطوير المتواكب مع متغيرات العصر، لا سيما في مجال الإعلام حيث شُكِّلَت لجنة لتطوير اتحاد وكالات الأنباء العربية وتمكينه من تنفيذ النشاطات التي تقررها الجمعية العمومية كل عام برئاسة فلسطين وعضوية الإمارات والأردن وقطر وليبيا ولبنان.

وناقشت الجمعية العمومية المقترح المقدم من الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف بشأن تعامل المنصات العالمية مع المحتوى الذي تنشره وكالات الأنباء العربية عبر هذه المنصات وتدخلها في حجب بعض ماينشر من الوكالات خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العادلة ،وقد جرى الاتفاق على متابعة إعداد مذكرة بهذا الصدد وإرسالها إلى إدارة الإعلام بجامعة الدول العربية تمهيدا لرفعها لوزراء الإعلام العرب في الدورة الـ 52 التي من المقرر عقدها منتصف هذا العام.

كما نوقشت موضوعات التعاون القائم بين الاتحاد وإدارة الإعلام بجامعة الدول العربية، وضرورة التكثيف النوعي للتبادل الإخباري مع الدول والمؤسسات غير العربية، والمشاركة في اجتماعات المجلس الدولي لوكالات الأنباء،إذْ إنَّ الاتحاد أحد أعضائه ، وفي الكونغرس العالمي للميديا الذي سيعقد في أبو ظبي في نوفمبر المقبل بمبادرة من وكالة أنباء الإمارات، وضرورة عقد ندوة حول مستقبل وكالات الأنباء العربية، ومقومات الاستمرارية وتحديات الجودة، والتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن؛ لإعداد دراسة حول مستقبل وكالات الأنباء الوطنية العربية.

أما في مجال تدريب العاملين بوكالات الأنباء فقد تم إقرار إقامة العديد من الورش التدريبية لمحرري ومصوري الوكالات الأعضاء.

وأكدت الجمعية أيضا على ضرورة التركيز على النواحي التطبيقية في هذه الدورات، وإقامة دورات متخصصة لتطوير الكفاءات الحالية، ودورات أخرى تتعلق بكبار موظفي الوكالات؛ لتمكينهم من معرفة ما يحصل من تطورات في مجال التقدم التكنولوجي والمعلوماتية، إلى جانب إقرار إقامة العديد من الورش والحلقات الدراسية في مركز التدريب على صحافة وكالات الأنباء التابع لاتحاد (فانا) في العاصمة الأردنية عمَّان في مجال التقدم التكنولوجي والمعلوماتية.

وثمنت الجمعية العمومية ما تقوم به الأمانة العامة من دور في المحافل الدولية الخاصة بوكالات الأنباء، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية في المؤتمرات الدولية لوكالات الأنباء التي عقدت منذ عام 2005م، وصادقت أيضا على مواصلة العمل للعام المقبل بالملف الاقتصادي (النشرة الاقتصادية الموحَّدة) ، و الملف الثقافي، والملف الصحي، وتقارير الخدمة الإعلامية النسوية، وبحث تطويرها من قبل اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية للاتحاد.

وفيما يتعلق بالشؤون الفنية وتحديث موقع (فانا نيوز) الإلكتروني قرَّرت الجمعية العمومية العودة إلى الأسلوب القاضي بقيام الوكالات العربية ببث أخبارها أو أي عدد منها يوميا في الموقع باستخدام الوسائل الفنية المتاحة، مما سيسهم في تطوير الموقع وإعادته إلى ما كان عليه سابقًا.

وأقرَّت الجمعية العمومية موازنة الاتحاد لعام 2022م،وعقد الدورة الـ 49 لمؤتمر الجمعية العمومية في مدينة أبوظبي بالتزامن مع انعقاد الكونغرس العالمي خلال الفترة 15-17 نوفمبر 2022م.