البحرية اليمنية تتلف ألغام بحرية نشرتها مليشيا الحوثي قبالة سواحل حجّة

المنامة - ياسر ابراهيم - عثرت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، صباح الأربعاء، على ألغام بحرية نشرتها مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤخراً في المياه الإقليمية قبالة سواحل محافظة حجّة، شمال غربي اليمن.



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "القوات البحرية تلقّت معلومات تفيد بأن المليشيا الإيرانية نشرت 15 لغماً بحرياً في المياه الإقليمية اليمنية".



وأضاف، أن "وحدات التشكيل البحري تحركت على ضوء تلك المعلومات وعثرت على 8 ألغام وأتلفت خمسة منها صباح اليوم".





وأشار المصدر، إلى أن فرق التشكيل البحري تواصل المسح الميداني بحثًا عن بقيّة الألغام التي نشرتها المليشيا الإيرانية لتهدد حياة الصيادين والملاحة الدولية.



وكانت قوات التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة قد أتلفت، خلال العام الماضي، أكثر من 52 لغمًا بحريًا منها 27 لغمًا أتلفتها خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين، إضافة إلى اعتراض خمسة زوارق مفخخة.





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