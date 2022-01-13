التحالف⁩ يُدمر مروحية نقلها الحوثي من مطار صنعاء لمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مروحية نقلها الحوثي من مطار صنعاء لمأرب

الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الأربعاء، عن تدمير طائرة مروحية نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية.



وقال "نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات"، مطالباً الميليشيات المدعومة من إيران بوقف أي محاولات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أكد في وقت سابق اليوم، أن ميناء الحديدة تستخدمه ميليشيا الحوثي كمحطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية.

كما طالب التحالف‬⁩ الأمم المتحدة بضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة، مؤكدا أنه "سيتحرك عملياتياً للدفاع عن النفس والضرورة العسكرية عند استمرار عسكرة الموانئ".

تحقيق أممي

من جهته، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي أن هناك تحقيقا يجري في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية من جانب الحوثيين.

يأتي ذلك، بعد أن قدم تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم السبت الماضي، أدلة تثبت استخدام ميليشيات الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية.

صور وأدلة

كما عرض خلال مؤتمر صحفي صورا لمنطقة تجارب عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف، لافتاً إلى أن الميليشيات تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء.

وأوضح أن الميليشيات تستخدم منظومة الصواريخ "نور" الإيرانية لاستهداف السفن قبالة الحديدة، عارضاً أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية.

يشار إلى أن أدلة التحالف هذه أتت بعد أن سطت الميليشيات مطلع الأسبوع الماضي على إحدى سفن الشحن الإماراتية التي كانت تحمل معدات طبية وتجهيزات ومساعدات إلى جزيرة سقطرى.