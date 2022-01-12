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التحالف يطالب الأمم المتحدة بضمان عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بضمان ”عدم تدفق المقاتلين الأجانب ووصول الأسلحة للحديدة“.

 

وأعرب التحالف العربي في بيان له عن ترحيبه ”بتحرك الأمم المتحدة لتفتيش موانىء الحديدة لضمان عدم استخدامها عسكرياً“.

واعتبر التحالف في بيانه أن ”ميناء الحديدة محطة وصول المقاتلين الأجانب والصواريخ البالستية“.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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