تعز.. تدشين مشروع إنارة الشوارع الرئيسية بتمويل مؤسسة الشيخ حمود المخلافي

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، الأربعاء، مشروع إنارة شوارع المدينة بمصابيح الطاقة الشمسية الذي ينفذه ملتقى منظمات المجتمع المدني بتمويل مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي.



جاء ذلك في حفل حضره مدير عام فرع مؤسسة الكهرباء المهندس عبد الكريم البركاني ومدير عام مكتب الأشغال العامة المهندس عبد الحكيم الشميري ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل ومدير عام الشئون الاجتماعية عبده علي.



وقال البركاني، إن مشروع الإنارة يستهدف 10 شوارع رئيسية ابتداء من جولة الصقر غرب المدينة وامتداد شارع جمال إلى شارع الحوض ومستشفى الثورة العام.



وأعتبر أن المشروع يخدم العديد من الجوانب المتعلقة بالأمن والامان والسلامة و سيخفف من الظلام وإضفاء النور والجمال لملامح المدينة.



وأشاد البركاني بالجهود المتميزة التي تقدمها مؤسسة المخلافي للنهوض والتنمية من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية ومستدامة تساهم في خدمة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وتشكل إضافة نوعية وداعمة لجهود السلطة المحلية بالمحافظة.



من جانبه أكد رئيس ملتقى منظمات المجتمع المدني جميل الجابري أن المشروع يشمل 10 شوارع رئيسية ومهمة ويعمل على نشر الأمن والأمان كون الظلام يشكل بيئة مناسبة لتحرك المجرمين وإقلاق السكينة العامة.



ولفت إلى بدء العمل بالمرحلة الأولى بتركيب الإنارة وفق مخطط المشروع التي يستهدف جميع الشوارع المظلمة داخل المدينة وحتى مدينة التربة باعتباره المشروع الأول والاستراتيجي الذي ينفذه ملتقى منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.



إلى ذلك أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المخلافي عبد الرحمن حسن أن دعم مشروع إنارة الشوارع يعد أحد المشاريع المهمة لخدمة المواطنين وأمنهم وأمانهم وذلك ضمن مصفوفة من المشاريع التنموية التي تلامس معاناة المواطنين وتساعد في النهوض وتطبيع الحياة العامة بالمدينة.



ونوه بأن المؤسسة تعمل على تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن خطتها لهذا العام 2022م وفق توجيهات الشيخ حمود سغيد المخلافي رئيس المؤسسة.

