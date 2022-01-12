توقيع إتفاقية تأهيل وصيانة الجسر الصيني بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

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وقع صندوق صيانة الطرق والجسور مع المؤسسة العامة للطرق والجسور، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، عقد تنفيذ مشروع صيانة وترميم الجسر الصيني بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت.



وينص عقد الاتفاق على تكليف المؤسسة العامة للطرق والجسور لترميم وصيانة الجسر الصيني بالمكلا بتكلفة تصل إلى 80 مليون ريال يمني، وبفترة زمنية 3 أشهر من وقت تسليم موقع المشروع.

وقع العقد عن الصندوق رئيس مجلس الإدارة المهندس معين الماس، وعن المؤسسة المدير التنفيذي المهندس علي أحمد حسن.

الجدير بالذكر أن الجسر الصيني بالمكلا تم بناءه عام 1970م بطول 53 متر تقريباً.