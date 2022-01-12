الجيش الوطني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تمكن أبطال الجيش الوطني في اللواء الثالث عاصفة، امس، من إحباط وصد عملية تسلل لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.



وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان المليشيا الحوثية حاولت صباح اليوم الثلاثاء، التسلل الى مواقع أبطال الجيش الوطني في جبل كرس الكلح بجبهة الملاحيط بمحور مران، وتمكن ابطال الجيش بالتصدي لهم بكافة انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والعيارات النارية، اسفر عن جرح وقتل عدد منهم فيما لاذ البقية بالفرار تاركين الجثث وراءهم".

وأضاف اللواء العجابي" ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول الوصول الى نقاط الاشتباك واجبرتهم على التراجع والعودة الى مسافات بعيدة".