المتحدث باسم قوات التحالف يعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، امس، عن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" في كافة المحاور والجبهات القتالية.



واوضح المالكي في المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ شبوة عوض العولقي المنعقد في مدينة عتق، بان عملية (حرية اليمن السعيد) ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب ،ولكنها تهدف الى نقل اليمن الى مرحلة النماء والازدهار..مشيراً الى الركائز الاساسية لهذه العملية العسكرية الحاسمة التي ستنقل اليمن بعد تطهيره الى رحاب التنمية والرخاء والازدهار..مؤكداً ان اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد.

واكد العميد الركن المالكي، استمرار عملية "حرية اليمن السعيد" التي انطلقت اليوم في كافة المحاور والجبهات حتى يصبح اليمن امناً ومستقرا..معبراً عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء والشعب اليمني بمناسبة تحرير محافظة شبوة من المليشيات الحوثية.

وعبر المالكي، عن سعادته لمشاركة ابناء محافظة شبوة افراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من المليشيا الحوثية..مشيداً بتضحيات ابناء المحافظة وقوات الجيش الوطني والوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصار وتحرير المحافظة من المليشيا..معبراً عن الشكر للاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة على ماقدموه من دعم ومساندة لمعارك تحرير شبوة .

من جانبه، رحب محافظ شبوة عوض العولقي، بوفد القوات المشتركة للتحالف العربي برئاسة المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي..مؤكداً بان دول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة شركاء حقيقون في هذه الانتصارات المحققة على صعيد هذه الجبهات وغيرها من ميادين البطولة والشرف.